Porsche Aktie News: Porsche fällt am Montagmittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Porsche gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Porsche gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 85,92 EUR abwärts.

Um 11:45 Uhr ging es für die Porsche-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 85,92 EUR. Das Tagestief markierte die Porsche-Aktie bei 85,38 EUR. Bei 86,22 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 135.419 Porsche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 120,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.05.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 40,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.01.2024 bei 72,12 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche-Aktie derzeit noch 16,06 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Porsche-Aktionäre betrug im Jahr 2022 1,01 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,38 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 99,88 EUR für die Porsche-Aktie.

Porsche ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Porsche am 12.03.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Porsche-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 18.03.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Porsche-Gewinn in Höhe von 5,62 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Wertminderung von EVs: Porsches Tesla-Jäger gezeichnet von Verlust

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX am Freitagmittag mit Kursplus

Gute Stimmung in Frankfurt: DAX am Mittag freundlich