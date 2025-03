Porsche Aktie News: Porsche am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 4,7 Prozent auf 54,38 EUR.

Das Papier von Porsche gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:46 Uhr ging es um 4,7 Prozent auf 54,38 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Porsche-Aktie bis auf 54,26 EUR ein. Mit einem Wert von 56,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 742.642 Porsche-Aktien umgesetzt.

Am 05.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 96,56 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 77,57 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.03.2025 bei 54,26 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Porsche-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,12 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 70,13 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche am 30.10.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Porsche im vergangenen Quartal 9,11 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Porsche 9,70 Mrd. EUR umsetzen können.

Porsche wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 12.03.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 17.03.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,27 EUR je Porsche-Aktie.

