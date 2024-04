Porsche Aktie News: Porsche tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts

Porsche im Blick

Die Aktie von Porsche gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Porsche-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 94,92 EUR.

Um 15:51 Uhr sprang die Porsche-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 94,92 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Porsche-Aktie bisher bei 96,56 EUR. Mit einem Wert von 93,76 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 299.758 Porsche-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.05.2023 bei 120,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 72,12 EUR. Dieser Wert wurde am 22.01.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche-Aktie derzeit noch 24,02 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Porsche seine Aktionäre 2022 mit 1,01 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,41 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 95,57 EUR.

Porsche ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Porsche-Bilanz für Q1 2024 wird am 29.04.2024 erwartet. Am 06.05.2025 wird Porsche schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Experten taxieren den Porsche-Gewinn für das Jahr 2024 auf 5,23 EUR je Aktie.

