Porsche Aktie News: Porsche am Mittag ohne große Veränderung

Die Aktie von Porsche zeigt sich am Freitagmittag ohne große Bewegung. Die Porsche-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 44,93 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:49 Uhr die Porsche-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 44,93 EUR. In der Spitze gewann die Porsche-Aktie bis auf 45,63 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Porsche-Aktie bis auf 44,76 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 45,17 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 270.205 Porsche-Aktien umgesetzt.

Am 05.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 96,56 EUR an. Der aktuelle Kurs der Porsche-Aktie ist somit 114,91 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 02.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 44,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 0,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Porsche seine Aktionäre 2023 mit 2,31 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,86 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Porsche-Aktie bei 63,14 EUR.

Am 30.10.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,67 EUR. Im letzten Jahr hatte Porsche einen Gewinn von 1,34 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 12,42 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,11 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,40 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Porsche am 29.04.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 06.05.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche einen Gewinn von 3,43 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

