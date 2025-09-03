DAX23.695 +0,4%ESt505.326 ±0,0%Top 10 Crypto15,67 -0,5%Dow45.271 -0,1%Nas21.498 +1,0%Bitcoin94.984 -0,9%Euro1,1652 -0,1%Öl66,85 -0,8%Gold3.543 -0,5%
DAX fester -- Chinas Börsen tiefrot - Nikkei zieht an -- Salesforce mit mehr Umsatz - Gewinn enttäuscht -- Gerüchte um gesenktes Absatzziel belasten BYD -- DHL, Porsche, Figma, HPE, C3.ai im Fokus
TeamViewer-Aktie fällt: Zwei Großaktionäre stoßen ihre Anteile ab
Dunkle Wolken am Rüstungshimmel? Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT unter Druck
Porsche im Blick

Porsche Aktie News: Porsche gibt am Vormittag nach

04.09.25 09:25 Uhr
Porsche Aktie News: Porsche gibt am Vormittag nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Porsche. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 44,30 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
44,25 EUR -0,21 EUR -0,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Porsche-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 44,30 EUR. Die Porsche-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 43,98 EUR ab. Bei 44,07 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche-Aktien beläuft sich auf 60.681 Stück.

Am 28.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 75,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Porsche-Aktie liegt somit 40,93 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 39,58 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.06.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Porsche-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,12 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Porsche 2,31 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 47,63 EUR.

Am 30.07.2025 äußerte sich Porsche zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Porsche hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,35 EUR je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,98 Prozent auf 9,30 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 24.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 23.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,71 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

DatumMeistgelesen
Analysen zu Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

DatumRatingAnalyst
22.08.2025Porsche Sector PerformRBC Capital Markets
20.08.2025Porsche HoldWarburg Research
06.08.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
04.08.2025Porsche OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.08.2025Porsche BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.08.2025Porsche OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.08.2025Porsche BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025Porsche BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025Porsche OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025Porsche OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
22.08.2025Porsche Sector PerformRBC Capital Markets
20.08.2025Porsche HoldWarburg Research
31.07.2025Porsche Market-PerformBernstein Research
31.07.2025Porsche NeutralUBS AG
31.07.2025Porsche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
16.06.2025Porsche UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
02.05.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
25.04.2025Porsche UnderweightMorgan Stanley
02.10.2023Porsche UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen