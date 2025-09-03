Porsche Aktie News: Porsche gibt am Vormittag nach

Porsche im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Porsche. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 44,30 EUR.

Der Porsche-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 44,30 EUR. Die Porsche-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 43,98 EUR ab. Bei 44,07 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche-Aktien beläuft sich auf 60.681 Stück.

Am 28.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 75,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Porsche-Aktie liegt somit 40,93 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 39,58 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.06.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Porsche-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,12 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Porsche 2,31 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 47,63 EUR.

Am 30.07.2025 äußerte sich Porsche zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Porsche hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,35 EUR je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,98 Prozent auf 9,30 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 24.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 23.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,71 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

