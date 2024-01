Porsche Aktie News: Porsche am Freitagmittag im Minus

Porsche-Analyse: JP Morgan Chase & Co. erhöht Einstufung der Porsche-Aktie auf Overweight

So reagiert die Porsche-Aktie auf Directors' Dealings

Porsche-Aktie stärker: Porsche lässt 600 befristete Jobs in Stuttgart auslaufen - Verkauf des Benziner-Macans in EU gestoppt

Tesla-Aktie unter Druck: VW, AUDI und Porsche steigen in Nordamerika auf Tesla-Ladenetz um

Porsche Aktie News: Porsche reagiert am Mittag positiv

Porsche Aktie News: Porsche zeigt sich am Donnerstagvormittag gestärkt

Porsche Aktie News: Porsche am Donnerstagnachmittag in Grün

Heute im Fokus

Bank of America gibt Kaufempfehlung für Siemens auf. RATIONAL-Aktie setzt Kurskorrektur fort. Tesla ruft 1,6 Millionen Autos in China zurück. Zalando-Aktie nähert sich weiter ihrem Rekordtief. BVB-Kapitän Can würde sich über Sancho-Rückkehr freuen - Wechselgespräche ziehen sich aber hin. Französische Supermarkt-Kette Leclerc stärkt Carrefour im Preisstreit mit PepsiCo den Rücken.