Porsche Aktie News: Porsche steigt am Montagmittag

So entwickelt sich Porsche

Die Aktie von Porsche zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Porsche-Papiere zuletzt 1,7 Prozent.

Um 11:47 Uhr ging es für das Porsche-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 83,42 EUR. Im Tageshoch stieg die Porsche-Aktie bis auf 83,54 EUR. Bei 82,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 225.179 Porsche-Aktien umgesetzt.

Am 23.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 120,80 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche-Aktie 44,81 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.01.2024 bei 72,12 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 99,88 EUR für die Porsche-Aktie.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche am 03.05.2023.

Am 12.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Porsche veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Porsche-Anleger Experten zufolge am 18.03.2025 werfen.

