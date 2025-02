Porsche Aktie News: Anleger schicken Porsche am Mittwochmittag ins Minus

Porsche im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,1 Prozent auf 58,76 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,1 Prozent auf 58,76 EUR. Das Tagestief markierte die Porsche-Aktie bei 58,64 EUR. Bei 59,62 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Porsche-Aktie belief sich zuletzt auf 130.342 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 96,56 EUR erreichte der Titel am 05.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 64,33 Prozent über dem aktuellen Kurs der Porsche-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2024 auf bis zu 55,58 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Porsche-Aktie liegt somit 5,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 2,31 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,03 EUR je Porsche-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 74,25 EUR an.

Porsche ließ sich am 30.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Porsche 1,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Porsche 9,11 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 9,70 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 12.03.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Porsche rechnen Experten am 17.03.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,36 EUR je Porsche-Aktie.

