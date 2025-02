Porsche Aktie News: Porsche am Mittwochvormittag mit roten Vorzeichen

Porsche im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Porsche. Das Papier von Porsche befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 59,84 EUR ab.

Die Porsche-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 59,84 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Porsche-Aktie bis auf 59,62 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 59,62 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 41.558 Porsche-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (96,56 EUR) erklomm das Papier am 05.04.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 61,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 55,58 EUR. Dieser Wert wurde am 21.11.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Porsche-Aktie liegt somit 7,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Porsche seine Aktionäre 2023 mit 2,31 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,03 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 74,25 EUR an.

Porsche ließ sich am 30.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Porsche hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,29 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Porsche 9,11 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 9,70 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 12.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Porsche-Anleger Experten zufolge am 17.03.2026 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche ein EPS in Höhe von 4,36 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

