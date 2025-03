Porsche im Blick

Porsche Aktie News: Porsche macht am Mittwochvormittag Boden gut

05.03.25 09:24 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,2 Prozent im Plus bei 55,46 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für das Porsche-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,2 Prozent auf 55,46 EUR. Kurzfristig markierte die Porsche-Aktie bei 55,70 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 55,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 49.042 Porsche-Aktien den Besitzer. Am 05.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 96,56 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 74,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Porsche-Aktie. Bei 53,60 EUR fiel das Papier am 04.03.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 3,35 Prozent könnte die Porsche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Die Dividendenausschüttung für Porsche-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,31 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,12 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 70,13 EUR je Porsche-Aktie an. Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Porsche am 30.10.2024 vor. Porsche hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,29 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 9,11 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,70 Mrd. EUR umgesetzt worden waren. Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.03.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 17.03.2026. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,27 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie Bernstein Research: Porsche-Aktie erhält Market-Perform Experten sehen bei Porsche-Aktie Potenzial VW-, BMW- und Mercedes-Benz-Aktien steigen: EU erwägt längere Fristen für Vorgaben - Autowerte profitieren

Ausgewählte Hebelprodukte auf Porsche Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

