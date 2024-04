Porsche Aktie News: Porsche tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Porsche. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,9 Prozent auf 93,04 EUR.

Die Porsche-Aktie notierte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,9 Prozent auf 93,04 EUR. Das Tagestief markierte die Porsche-Aktie bei 92,32 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 93,92 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 20.506 Porsche-Aktien umgesetzt.

Am 24.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 120,80 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 22.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 72,12 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 22,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Porsche-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,41 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 95,57 EUR für die Porsche-Aktie.

Am 03.05.2023 hat Porsche in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt.

Die Porsche-Bilanz für Q1 2024 wird am 29.04.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 06.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche-Aktie in Höhe von 5,23 EUR im Jahr 2024 aus.

