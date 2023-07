Porsche Aktie News: Porsche am Mittwochmittag tiefer

Aktie im Fokus

Die Aktie von Porsche gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Porsche-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 113,10 EUR ab.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 113,10 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Porsche-Aktie bis auf 113,05 EUR. Bei 113,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 36.439 Porsche-Aktien.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 112,65 EUR.

Porsche ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Porsche am 26.07.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 26.09.2024.

