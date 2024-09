Porsche Aktie News: Porsche am Donnerstagmittag mit Verlusten

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Porsche gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Porsche-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 66,64 EUR ab.

Der Porsche-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 66,64 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Porsche-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 66,24 EUR aus. Bei 66,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 49.384 Porsche-Aktien umgesetzt.

Am 08.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 102,65 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Porsche-Aktie somit 35,08 Prozent niedriger. Bei 65,12 EUR fiel das Papier am 13.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 2,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Porsche-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,10 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 93,88 EUR aus.

Am 24.07.2024 hat Porsche in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,35 EUR, nach 1,50 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,45 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10,33 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 29.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Porsche veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Porsche-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 23.10.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,46 EUR je Porsche-Aktie.

Redaktion finanzen.net

