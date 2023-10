Porsche Aktie News: Porsche am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Porsche. Das Papier von Porsche befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,6 Prozent auf 88,56 EUR ab.

Die Porsche-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 88,56 EUR. Das Tagestief markierte die Porsche-Aktie bei 88,52 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 90,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 123.359 Porsche-Aktien den Besitzer.

Am 23.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 120,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche-Aktie 36,40 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 82,50 EUR am 12.10.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,84 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 111,35 EUR für die Porsche-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche am 03.05.2023.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Porsche am 25.10.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 24.10.2024 erwartet.

