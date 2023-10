Porsche Aktie News: Porsche verzeichnet am Vormittag Verluste

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 89,76 EUR.

Der Porsche-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 89,76 EUR. Der Kurs der Porsche-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 89,72 EUR nach. Bei 90,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Porsche-Aktie belief sich zuletzt auf 7.849 Aktien.

Am 23.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 120,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Porsche-Aktie somit 25,70 Prozent niedriger. Bei 82,50 EUR fiel das Papier am 12.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 111,35 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche am 03.05.2023.

Voraussichtlich am 25.10.2023 dürfte Porsche Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 24.10.2024.

