Porsche Aktie News: Porsche am Vormittag tiefer

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Porsche gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Porsche-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 83,18 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr ging es für die Porsche-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 83,18 EUR. Bei 83,00 EUR markierte die Porsche-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 83,34 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 9.699 Porsche-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 120,80 EUR erreichte der Titel am 23.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 45,23 Prozent Plus fehlen der Porsche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 81,88 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,56 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Porsche-Aktie bei 103,44 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche am 03.05.2023.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Porsche am 11.03.2024 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX leichter

Zuversicht in Frankfurt: DAX verbucht nachmittags Gewinne

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX am Montagmittag mit Abgaben