Porsche Aktie News: Porsche tendiert am Donnerstagmittag fester

06.02.25 12:04 Uhr

Die Aktie von Porsche gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Porsche-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 59,68 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Porsche zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 59,68 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Porsche-Aktie bisher bei 59,78 EUR. Bei 59,34 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 121.822 Porsche-Aktien den Besitzer. Bei 96,56 EUR erreichte der Titel am 05.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 61,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 21.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 55,58 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,87 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche-Aktie. Im Jahr 2023 erhielten Porsche-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,31 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,03 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 74,25 EUR für die Porsche-Aktie. Am 30.10.2024 hat Porsche in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Porsche mit einem Umsatz von insgesamt 9,11 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,70 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,12 Prozent verringert. Am 12.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 17.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Porsche. In der Porsche-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,36 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie Gewinne in Frankfurt: DAX am Nachmittag auf grünem Terrain Pluszeichen in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX am Nachmittag steigen VW, Mercedes und Co.: Verluste bei Auto-Aktien machen Vortags-Erholung zunichte

