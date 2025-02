Porsche Aktie News: Porsche tendiert am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Blick auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 59,26 EUR.

Werte in diesem Artikel

Kaum Bewegung ließ sich um 15:52 Uhr bei der Porsche-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 59,26 EUR. Kurzfristig markierte die Porsche-Aktie bei 59,78 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zwischenzeitlich weitete die Porsche-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 58,72 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 59,34 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 254.376 Porsche-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.04.2024 bei 96,56 EUR. Der aktuelle Kurs der Porsche-Aktie ist somit 62,94 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 55,58 EUR ab. Abschläge von 6,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Porsche-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,31 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,03 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 74,25 EUR an.

Am 30.10.2024 lud Porsche zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,67 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 9,11 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,70 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.03.2025 veröffentlicht. Am 17.03.2026 wird Porsche schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

In der Porsche-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,36 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Gewinne in Frankfurt: DAX am Nachmittag auf grünem Terrain

Pluszeichen in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX am Nachmittag steigen

VW, Mercedes und Co.: Verluste bei Auto-Aktien machen Vortags-Erholung zunichte