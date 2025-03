Porsche Aktie News: Porsche macht am Donnerstagvormittag Boden gut

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Porsche. Im XETRA-Handel gewannen die Porsche-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Um 09:07 Uhr wies die Porsche-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 54,62 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Porsche-Aktie bisher bei 54,68 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 54,52 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 53.464 Porsche-Aktien.

Am 05.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 96,56 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 76,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.03.2025 bei 53,60 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,87 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Porsche-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,12 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 70,13 EUR.

Am 30.10.2024 hat Porsche in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,12 Prozent auf 9,11 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,70 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Porsche wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 12.03.2025 vorlegen. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Porsche möglicherweise am 17.03.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,27 EUR je Aktie belaufen.

