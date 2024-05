Porsche Aktie News: Porsche am Montagnachmittag fester

Kurs der Porsche

Die Aktie von Porsche zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Porsche-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 84,22 EUR nach oben.

Um 15:52 Uhr sprang die Porsche-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 84,22 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Porsche-Aktie bei 84,70 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 84,34 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 274.364 Porsche-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (120,80 EUR) erklomm das Papier am 24.05.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 43,43 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.01.2024 (72,12 EUR). Derzeit notiert die Porsche-Aktie damit 16,78 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 2,31 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,35 EUR je Porsche-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 104,50 EUR.

Porsche gewährte am 26.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,02 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,11 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 9,01 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 12,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Porsche wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 24.07.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 23.07.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche-Aktie in Höhe von 5,16 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Elektrifizierung: VW-Käfer mit Tesla-Motor ausgestattet - YouTuber stellt das Projekt vor

Handel in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Dienstagshandel mit Verlusten

DAX-Handel aktuell: DAX zum Handelsende in Rot