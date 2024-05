Porsche Aktie News: Anleger schicken Porsche am Vormittag ins Plus

So entwickelt sich Porsche

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Porsche. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 84,00 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Porsche-Papiere um 09:06 Uhr 0,3 Prozent. Die Porsche-Aktie legte bis auf 84,66 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 84,34 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 19.093 Porsche-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 120,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.05.2023 erreicht. 43,81 Prozent Plus fehlen der Porsche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 22.01.2024 Kursverluste bis auf 72,12 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Porsche-Aktie ist somit 14,14 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Porsche-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,35 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 104,50 EUR für die Porsche-Aktie aus.

Am 26.04.2024 äußerte sich Porsche zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,11 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Porsche mit einem Umsatz von insgesamt 9,01 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,04 Prozent gesteigert.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.07.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 23.07.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Porsche-Gewinn in Höhe von 5,16 EUR je Aktie aus.

