Porsche Aktie News: Porsche am Mittwochmittag gesucht

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 82,56 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Porsche zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 82,56 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Porsche-Aktie bei 83,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 81,12 EUR. Zuletzt wechselten 140.814 Porsche-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 120,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.05.2023). Mit einem Zuwachs von 46,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 72,12 EUR. Dieser Wert wurde am 22.01.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,65 Prozent.

Analysten bewerten die Porsche-Aktie im Durchschnitt mit 99,88 EUR.

Porsche ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Porsche-Bilanz für Q4 2023 wird am 12.03.2024 erwartet. Porsche dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 18.03.2025 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

