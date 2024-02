Porsche Aktie News: Porsche zieht am Nachmittag an

So bewegt sich Porsche

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Porsche. Zuletzt ging es für das Porsche-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 81,60 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Porsche zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 81,60 EUR. Die Porsche-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 83,00 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 81,12 EUR. Der Tagesumsatz der Porsche-Aktie belief sich zuletzt auf 261.462 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.05.2023 bei 120,80 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 48,04 Prozent hinzugewinnen. Am 22.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 72,12 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,62 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 99,88 EUR je Porsche-Aktie aus.

Am 03.05.2023 hat Porsche die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Voraussichtlich am 12.03.2024 dürfte Porsche Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 18.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Porsche.

