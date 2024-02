Porsche Aktie News: Porsche am Vormittag gefragt

Aktie im Blick

Die Aktie von Porsche zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 81,32 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 81,32 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Porsche-Aktie bei 81,54 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 81,12 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 13.725 Porsche-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 120,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 23.05.2023 erreicht. 48,55 Prozent Plus fehlen der Porsche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.01.2024 (72,12 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 99,88 EUR aus.

Am 03.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.03.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 18.03.2025.

Redaktion finanzen.net

