Porsche Aktie News: Porsche am Mittag im Minusbereich

Die Aktie von Porsche gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Porsche-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 4,9 Prozent auf 56,90 EUR nach.

Um 11:48 Uhr ging es für die Porsche-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 4,9 Prozent auf 56,90 EUR. Die Porsche-Aktie sank bis auf 55,08 EUR. Mit einem Wert von 56,92 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.392.978 Porsche-Aktien.

Am 05.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 96,56 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche-Aktie derzeit noch 69,70 Prozent Luft nach oben. Am 07.02.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,08 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Porsche-Aktie liegt somit 3,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,03 EUR. Im Vorjahr erhielten Porsche-Aktionäre 2,31 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 73,00 EUR aus.

Am 30.10.2024 äußerte sich Porsche zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,12 Prozent auf 9,11 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,70 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 12.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Porsche veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 17.03.2026.

Den erwarteten Gewinn je Porsche-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,32 EUR fest.

