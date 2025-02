Porsche Aktie News: Investoren fliehen am Vormittag aus Porsche

Notierung im Fokus

Die Aktie von Porsche gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Porsche-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 5,2 Prozent auf 56,72 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 5,2 Prozent auf 56,72 EUR. Das Tagestief markierte die Porsche-Aktie bei 55,08 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 56,92 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 393.984 Porsche-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 96,56 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.04.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Porsche-Aktie somit 41,26 Prozent niedriger. Am 07.02.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 55,08 EUR ab. Abschläge von 2,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,03 EUR, nach 2,31 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Porsche-Aktie bei 74,25 EUR.

Am 30.10.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,67 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Porsche noch ein Gewinn pro Aktie von 1,29 EUR in den Büchern gestanden. Porsche hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,11 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,70 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.03.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 17.03.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche im Jahr 2024 4,36 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

