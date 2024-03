Porsche Aktie News: Porsche am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Porsche gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 83,00 EUR.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 83,00 EUR. Der Kurs der Porsche-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 82,08 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 82,82 EUR. Von der Porsche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 257.644 Stück gehandelt.

Am 24.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 120,80 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 45,54 Prozent hinzugewinnen. Am 22.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 72,12 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche-Aktie mit einem Verlust von 13,11 Prozent wieder erreichen.

Für Porsche-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,38 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 99,88 EUR an.

Am 03.05.2023 hat Porsche die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Die Porsche-Bilanz für Q4 2023 wird am 12.03.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Porsche-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 18.03.2025.

In der Porsche-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,62 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

