Porsche Aktie News: Porsche am Donnerstagvormittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Porsche. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 82,66 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die Porsche-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 82,66 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Porsche-Aktie bisher bei 82,66 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 82,82 EUR. Bisher wurden heute 13.980 Porsche-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.05.2023 bei 120,80 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche-Aktie derzeit noch 46,14 Prozent Luft nach oben. Bei 72,12 EUR fiel das Papier am 22.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche-Aktie 14,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Porsche-Aktionäre betrug im Jahr 2022 1,01 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,38 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Porsche-Aktie wird bei 99,88 EUR angegeben.

Am 03.05.2023 äußerte sich Porsche zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals.

Voraussichtlich am 12.03.2024 dürfte Porsche Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Porsche dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 18.03.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche ein EPS in Höhe von 5,62 EUR in den Büchern stehen haben wird.

