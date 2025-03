Porsche Aktie News: Porsche am Mittag nahezu unbewegt

Porsche im Blick

Die Aktie von Porsche hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Porsche-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 54,76 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Porsche-Aktie um 11:49 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 54,76 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Porsche-Aktie bei 55,14 EUR. In der Spitze büßte die Porsche-Aktie bis auf 54,38 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 54,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche-Aktien beläuft sich auf 153.071 Stück.

Am 05.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 96,56 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 76,33 Prozent über dem aktuellen Kurs der Porsche-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.03.2025 bei 53,60 EUR. Mit einem Kursverlust von 2,12 Prozent würde die Porsche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,12 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche 2,31 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Porsche-Aktie wird bei 70,13 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Porsche am 30.10.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,11 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 6,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,70 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Porsche wird am 12.03.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der Porsche-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 17.03.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,27 EUR je Aktie in den Porsche-Büchern.

