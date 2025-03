Porsche Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Porsche

Porsche im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 54,72 EUR ab.

Die Porsche-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 54,72 EUR. Die Abwärtsbewegung der Porsche-Aktie ging bis auf 54,26 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 54,60 EUR. Zuletzt wechselten 382.906 Porsche-Aktien den Besitzer.

Bei 96,56 EUR markierte der Titel am 05.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 76,46 Prozent Plus fehlen der Porsche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 04.03.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 53,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,12 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche 2,31 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 70,13 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche am 30.10.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,67 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 9,11 Mrd. EUR – eine Minderung von 6,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9,70 Mrd. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Porsche am 12.03.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 17.03.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,27 EUR je Aktie belaufen.

