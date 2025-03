Porsche Aktie News: Porsche am Freitagvormittag im Minus

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 54,48 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Um 09:07 Uhr rutschte die Porsche-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 54,48 EUR ab. Die Porsche-Aktie sank bis auf 54,38 EUR. Mit einem Wert von 54,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Porsche-Aktie belief sich zuletzt auf 30.479 Aktien.

Am 05.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 96,56 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 77,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 04.03.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 53,60 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche-Aktie derzeit noch 1,62 Prozent Luft nach unten.

Porsche-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,31 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,12 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 70,13 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Porsche am 30.10.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,67 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,29 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,12 Prozent auf 9,11 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 9,70 Mrd. EUR gelegen.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.03.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Porsche-Anleger Experten zufolge am 17.03.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Porsche-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,27 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Experten sehen bei Porsche-Aktie Potenzial

Bernstein Research: Porsche-Aktie erhält Market-Perform

VW-, BMW- und Mercedes-Benz-Aktien steigen: EU erwägt längere Fristen für Vorgaben - Autowerte profitieren