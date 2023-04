Porsche Aktie News: Porsche am Freitagmittag mit angezogener Handbremse

Aktien in diesem Artikel Porsche 117,85 EUR

Kaum Ausschläge verzeichnete die Porsche-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 17:35 Uhr bei 117,90 EUR. Die Porsche-Aktie legte bis auf 118,10 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Porsche-Aktie gab in der Spitze bis auf 116,70 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 117,45 EUR. Von der Porsche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 160.040 Stück gehandelt.

Das durchschnittliche Kursziel der Porsche-Aktie wird bei 111,23 EUR angegeben.

Voraussichtlich am 03.05.2023 dürfte Porsche Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte Porsche möglicherweise am 01.05.2024 präsentieren.

