Porsche Aktie News: Porsche am Mittag im Aufwind

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Porsche. Das Papier von Porsche legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 84,70 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,5 Prozent auf 84,70 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Porsche-Aktie bisher bei 85,22 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 84,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 54.317 Porsche-Aktien umgesetzt.

Bei 120,80 EUR erreichte der Titel am 24.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 42,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 72,12 EUR am 22.01.2024. Mit Abgaben von 14,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 2,31 EUR an Porsche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,35 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 104,50 EUR je Porsche-Aktie an.

Am 26.04.2024 lud Porsche zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Porsche ein EPS von 1,11 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Porsche im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,04 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,01 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 8,04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 24.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 23.07.2025.

Experten taxieren den Porsche-Gewinn für das Jahr 2024 auf 5,16 EUR je Aktie.

