Porsche Aktie News: Porsche präsentiert sich am Dienstagvormittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Porsche. Im XETRA-Handel gewannen die Porsche-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die Porsche-Papiere um 09:06 Uhr 0,5 Prozent. Die Porsche-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 84,92 EUR. Bei 84,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 5.603 Porsche-Aktien umgesetzt.

Am 24.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 120,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 42,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.01.2024 (72,12 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,85 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Porsche-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,31 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,35 EUR belaufen. Analysten bewerten die Porsche-Aktie im Durchschnitt mit 104,50 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche am 26.04.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,02 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,11 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Porsche in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,04 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,01 Mrd. EUR im Vergleich zu 8,04 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 24.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 23.07.2025 dürfte Porsche die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche ein EPS in Höhe von 5,16 EUR in den Büchern stehen haben wird.

