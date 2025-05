Porsche Aktie News: Porsche tendiert am Vormittag nordwärts

Kursverlauf

Die Aktie von Porsche zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 44,65 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:07 Uhr stieg die Porsche-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 44,65 EUR. Die Porsche-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 44,85 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 44,66 EUR. Der Tagesumsatz der Porsche-Aktie belief sich zuletzt auf 16.073 Aktien.

Am 16.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 86,16 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 92,97 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,43 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche-Aktie mit einem Verlust von 9,45 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,86 EUR, nach 2,31 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 49,72 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche am 29.04.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,57 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Porsche 8,86 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 9,01 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 30.07.2025 dürfte Porsche Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Porsche dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.07.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Porsche-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,36 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Trumps Zollpolitik: US-Zölle auf Autoteile nun in Kraft getreten

Porsche-Aktie: Bernstein Research vergibt Bewertung

Porsche-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy