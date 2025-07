Porsche Aktie News: Porsche büßt am Nachmittag ein

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Porsche. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 42,37 EUR.

Die Porsche-Aktie musste um 15:51 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 42,37 EUR. Die Porsche-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 42,09 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 42,47 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 95.708 Porsche-Aktien.

Am 12.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 76,14 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche-Aktie derzeit noch 79,70 Prozent Luft nach oben. Am 26.06.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,58 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 2,31 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,16 EUR je Porsche-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 48,14 EUR.

Am 29.04.2025 hat Porsche in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,57 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Porsche 1,02 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Porsche im vergangenen Quartal 8,86 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Porsche 9,01 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Porsche am 30.07.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 29.07.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,85 EUR je Porsche-Aktie.

