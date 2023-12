Porsche Aktie News: Porsche am Vormittag mit Verlusten

Blick auf Porsche-Kurs

Die Aktie von Porsche gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 83,44 EUR.

Die Porsche-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 83,44 EUR abwärts. Im Tief verlor die Porsche-Aktie bis auf 83,40 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 84,44 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 29.824 Porsche-Aktien.

Am 23.05.2023 markierte das Papier bei 120,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 44,77 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 81,88 EUR am 27.10.2023. Der aktuelle Kurs der Porsche-Aktie ist somit 1,87 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 103,44 EUR.

Porsche ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Porsche-Bilanz für Q4 2023 wird am 11.03.2024 erwartet.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zeigt sich zum Start des Mittwochshandels fester

XETRA-Handel: DAX zum Start in Grün

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX leichter