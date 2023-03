Porsche Aktie News: Porsche am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Die Porsche-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 116,70 EUR. Die Porsche-Aktie zog in der Spitze bis auf 117,00 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 115,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 5.676 Porsche-Aktien gekauft oder verkauft.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 105,88 EUR für die Porsche-Aktie aus.

Voraussichtlich am 13.03.2023 dürfte Porsche Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 11.03.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Porsche.

Redaktion finanzen.net

