Porsche Aktie News: Porsche am Vormittag im Minusbereich

Die Aktie von Porsche gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Porsche-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 82,58 EUR abwärts.

Um 09:06 Uhr fiel die Porsche-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 82,58 EUR ab. Das Tagestief markierte die Porsche-Aktie bei 82,54 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 82,98 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 13.393 Porsche-Aktien umgesetzt.

Am 24.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 120,80 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 46,28 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 72,12 EUR am 22.01.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 1,01 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,38 EUR. Analysten bewerten die Porsche-Aktie im Durchschnitt mit 99,88 EUR.

Am 03.05.2023 legte Porsche die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 12.03.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Porsche-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 18.03.2025.

In der Porsche-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,62 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

