Porsche Aktie News: Porsche am Montagmittag mit Einbußen

Die Porsche-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 2,2 Prozent bei 112,90 EUR. Die Porsche-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 112,75 EUR ab. Mit einem Wert von 115,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 74.392 Porsche-Aktien umgesetzt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 113,32 EUR für die Porsche-Aktie aus.

Porsche gewährte am 03.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.07.2023 erfolgen. Experten kalkulieren am 26.09.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Porsche.

Porsche-Aktie freundlich: VW-Tochter Porsche AG mit deutlicher Umsatz und Gewinnsteigerung

Schuldscheine: Das sind die Vor- und Nachteile für Anleger

Porsche-Aktie legt zu: Porsche SE begibt Anleihe zu Refinanzierung von Porsche-Beteiligung

