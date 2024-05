Porsche Aktie News: Porsche am Mittwochnachmittag im Minusbereich

Porsche im Fokus

Die Aktie von Porsche gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Porsche-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 4,4 Prozent auf 81,26 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 4,4 Prozent auf 81,26 EUR. Die Porsche-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 81,20 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 84,80 EUR. Zuletzt wechselten 391.540 Porsche-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 24.05.2023 auf bis zu 120,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 48,66 Prozent Plus fehlen der Porsche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 72,12 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche-Aktie derzeit noch 11,25 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Porsche-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,34 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 104,50 EUR.

Porsche ließ sich am 26.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,02 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Porsche 1,11 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 9,01 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 12,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Porsche am 24.07.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 23.07.2025 dürfte Porsche die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,15 EUR je Porsche-Aktie belaufen.

