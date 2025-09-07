Porsche Aktie News: Porsche gibt am Montagmittag nach

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 43,88 EUR ab.

Die Porsche-Aktie musste um 11:45 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 43,88 EUR. Bei 43,54 EUR markierte die Porsche-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 44,29 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 91.985 Porsche-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 75,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.09.2024). Derzeit notiert die Porsche-Aktie damit 41,49 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 39,58 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.06.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Porsche-Aktie 9,80 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Porsche-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,31 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,12 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 47,63 EUR je Porsche-Aktie an.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,35 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 9,30 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 10,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Porsche 10,45 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 24.10.2025 dürfte Porsche Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Porsche rechnen Experten am 23.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je Porsche-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,71 EUR fest.

