Porsche Aktie News: Anleger schicken Porsche am Nachmittag auf rotes Terrain

Kurs der Porsche

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Porsche. Das Papier von Porsche befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,7 Prozent auf 43,30 EUR ab.

Um 15:52 Uhr ging es für die Porsche-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 43,30 EUR. Die Porsche-Aktie gab in der Spitze bis auf 43,22 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 44,29 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 208.875 Porsche-Aktien.

Bei 75,00 EUR markierte der Titel am 28.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 73,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 39,58 EUR fiel das Papier am 26.06.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 8,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,12 EUR. Im Vorjahr erhielten Porsche-Aktionäre 2,31 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 47,63 EUR.

Am 30.07.2025 hat Porsche in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Porsche in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,98 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9,30 Mrd. EUR im Vergleich zu 10,45 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 24.10.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 23.10.2026.

In der Porsche-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,71 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Porsche-Aktie unter Druck: Autohersteller fliegt aus dem DAX - Index-Anpassungen im Blick

Porsche-Aktie etwas fester: CEO Blume strebt Rückkehr in den DAX an

JPMorgan: Aktien von Scout24 und GEA könnten Porsche und Sartorius im DAX ersetzen