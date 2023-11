Porsche Aktie News: Porsche am Mittag im Aufwind

Porsche im Fokus

Die Aktie von Porsche zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Porsche-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 90,08 EUR nach oben.

Um 11:48 Uhr wies die Porsche-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 90,08 EUR nach oben. Die Porsche-Aktie zog in der Spitze bis auf 90,12 EUR an. Bei 88,94 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 41.389 Porsche-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 120,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.05.2023). Gewinne von 34,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 81,88 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche-Aktie mit einem Verlust von 9,10 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 104,95 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Porsche am 03.05.2023.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Porsche wird am 11.03.2024 gerechnet.

Redaktion finanzen.net

