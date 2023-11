Porsche Aktie News: Porsche am Mittwochnachmittag höher

Porsche im Fokus

Die Aktie von Porsche gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Porsche konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 90,02 EUR.

Die Porsche-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 90,02 EUR. Bei 90,20 EUR markierte die Porsche-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 88,94 EUR. Der Tagesumsatz der Porsche-Aktie belief sich zuletzt auf 87.021 Aktien.

Am 23.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 120,80 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,19 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 81,88 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Derzeit notiert die Porsche-Aktie damit 9,94 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 104,95 EUR.

Porsche ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Porsche am 11.03.2024 präsentieren.

