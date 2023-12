Porsche Aktie News: Porsche zieht am Nachmittag an

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Porsche. Zuletzt wies die Porsche-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 83,44 EUR nach oben.

Die Porsche-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 83,44 EUR. Kurzfristig markierte die Porsche-Aktie bei 83,54 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 82,36 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 318.171 Porsche-Aktien den Besitzer.

Am 23.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 120,80 EUR an. Mit einem Zuwachs von 44,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 81,32 EUR am 07.12.2023. Der derzeitige Kurs der Porsche-Aktie liegt somit 2,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 103,44 EUR je Porsche-Aktie aus.

Am 03.05.2023 hat Porsche die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Porsche am 11.03.2024 präsentieren.

