Porsche Aktie News: Porsche zeigt sich am Vormittag gestärkt

Notierung im Blick

Die Aktie von Porsche zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Porsche legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 77,16 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Porsche-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 77,16 EUR. Die Porsche-Aktie legte bis auf 77,46 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 77,46 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 12.181 Porsche-Aktien gehandelt.

Am 23.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 120,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 56,56 Prozent hinzugewinnen. Am 05.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 75,94 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche-Aktie derzeit noch 1,58 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 103,44 EUR für die Porsche-Aktie.

Am 03.05.2023 legte Porsche die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor.

Porsche dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 11.03.2024 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Handelsende im Plus

DAX aktuell: DAX zum Ende des Freitagshandels leichter

Handel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich mittags leichter