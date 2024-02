Porsche Aktie News: Porsche tendiert am Vormittag südwärts

Kursverlauf

Die Aktie von Porsche gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Porsche befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 81,40 EUR ab.

Um 09:06 Uhr ging es für die Porsche-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 81,40 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Porsche-Aktie bei 81,16 EUR. Bei 82,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 19.613 Porsche-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.05.2023 bei 120,80 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche-Aktie 48,40 Prozent zulegen. Am 22.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 72,12 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 11,40 Prozent könnte die Porsche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Porsche-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,41 EUR aus. Analysten bewerten die Porsche-Aktie im Durchschnitt mit 99,88 EUR.

Porsche ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Porsche am 12.03.2024 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Porsche möglicherweise am 18.03.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,64 EUR je Porsche-Aktie.

