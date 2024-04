Porsche Aktie News: Porsche am Nachmittag gefragt

Kursentwicklung

Die Aktie von Porsche zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Porsche-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 94,36 EUR nach oben.

Die Porsche-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 94,36 EUR. Bei 94,78 EUR markierte die Porsche-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 93,88 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 122.214 Porsche-Aktien.

Bei 120,80 EUR erreichte der Titel am 24.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,02 Prozent hinzugewinnen. Bei 72,12 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Porsche-Aktie 23,57 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,41 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche 1,01 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 96,29 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche am 03.05.2023.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Porsche wird am 26.04.2024 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 06.05.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 5,21 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

