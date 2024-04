Porsche Aktie News: Porsche am Dienstagvormittag im Minus

Kursverlauf

Die Aktie von Porsche gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Porsche-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 93,68 EUR ab.

Das Papier von Porsche gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 93,68 EUR abwärts. Der Kurs der Porsche-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 93,20 EUR nach. Bei 93,88 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 15.771 Porsche-Aktien.

Am 24.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 120,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 72,12 EUR am 22.01.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,01 Prozent.

Porsche-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 1,01 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,41 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 96,29 EUR.

Am 03.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor.

Voraussichtlich am 26.04.2024 dürfte Porsche Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 06.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je Porsche-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 5,21 EUR fest.

